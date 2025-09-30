امروز ۳۰ سپتمبر روز جهانی ترجمه است

میر احمد یاد در ۱۳ سال گذشته ده ها کتاب را ترجمه کرده است

این مترجمان مدعی اند که این بخش نیز از محدودیت‌ های طالبان محفوظ نمانده است.

محب زغم نویسنده و مترجم به رادیو آزادی گفت که اقدام طالبان بر فعالیت‌ ها در عرصه ترجمه تأثیر گذاشته است:

"کتاب ‌های محمد محق ( پژوهشگر و عالم دین ) را که ترجمه کرده بودم، طالبان همه آنها را ممنوع کردند. همچنین رمانی را به نام ‹غوباړي› که ترجمه کرده بودم، به دلیل این‌ که می‌ گفتند مقدمه ‌اش مطابق میل‌ شان نیست، ممنوع اعلام کردند،سپس به کتاب ‌فروشان گفته بودند که مقدمه آن را پاره کنند و اگر خود رمان را بفروشند، مشکلی ندارد."

میر احمد یاد نویسنده و مترجم که در ۱۳ سال گذشته ده ها کتاب را از زبان های انگلیسی، اردو و فارسی به پشتو ترجمه کرده، نیز دیدگاه مشابه دارد:

"در وضعیت کنونی هم ترجمه ادامه دارد، کتاب‌ ها هنوز هم ترجمه و چاپ می ‌شوند، اما به اندازه گذشته چاپ نمی ‌شوند، زیرا بسیاری از افراد تحصیل‌ کرده مانند گذشته در کشور حضور ندارند و شمار خوانندگان در داخل افغانستان کاهش یافته است. این یک علت است، علت دیگر این‌ که با آمدن رژیم جدید (طالبان) برخی محدودیت ‌ها وضع شده است، چون کتاب ‌ها را مرور می‌ کنند و بعد اجازه می ‌دهند، پس ممکن است مانند گذشته ترجمه فراوان نباشد."

فهرست حدود ۴۲۰ عنوان کتاب ممنوع از سوی طالبان، با رادیو آزادی شریک ساخته شده

طالبان در نزدیک به هشت ماه گذشته تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت آنان، کمیته ‌ای را برای نظارت بر کتاب ‌ها تشکیل داده و بر شماری از کتاب‌ ها و مقالاتی که در بیست سال گذشته چاپ و منتشر شده ‌اند، محدودیت اعمال کرده اند.

کتاب ‌های ممنوع‌ شده شامل متون دینی، سیاسی، علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مجموعه های شعری است.

برخی منابع در گذشته فهرستی شامل حدود ۴۲۰ عنوان کتاب را که از سوی طالبان ممنوع شده با رادیو آزادی شریک ساخته اند.

تلاش کردیم دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در این باره گرفته شود، اما خبیب غفران، سخنگوی این وزارت، به پرسش ها در این مورد‌ پاسخ نداد.

اما این وزارت پیش از این ادعا کرده که کتاب های ممنوع شده با ارزش‌ های اسلامی و منافع ملی در تضاد قرار دارند؛ ادعایی که برخی نویسندگان و مترجمان این کتاب ‌ها آن را رد کرده ‌اند.

سه شنبه (۳۰ سپتمبر) روز جهانی ترجمه است.

سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وب‌ سایت خود نوشته است که روز جهانی ترجمه فرصتی است برای قدردانی از کار متخصصان زبان که نقش مهمی در نزدیک‌ سازی ملت‌ ها، تسهیل گفت‌وگو ها، تفاهم و همکاری، توسعه و تقویت صلح و امنیت جهانی دارند.

این سازمان تأکید کرده است که در کنار انتقال آثار ادبی و علمی از یک زبان به زبان دیگر، ترجمه مسلکی – از جمله کارهای تخنیکی، تفسیر درست و توضیح اصطلاحات – سبب ایجاد روابط مثبت و سودمند میان افراد در گفت‌وگو های جهانی می‌ شود.

این همان مواردی است که برخی متخصصان افغان در عرصهٔ ترجمه نیز بر آن تأکید دارند.

روز جهانی ترجمه در سال ۱۹۹۱ میلادی از سوی فدراسیون جهانی مترجمان نامگذاری شد

انتظار خادم نویسنده، مترجم و کارشناس امور بین ‌الملل در گفت‌وگو با رادیو آزادی اهمیت ترجمه را چنین بیان کرد:

"ترجمه وسیله ‌ای مهم و اساسی برای پیوند یک فرهنگ با فرهنگ دیگر، ارتباط یک تمدن با تمدن دیگر و انتقال تاریخ‌ های گذشته است. ترجمه در ذات خود برای ساختار جوامع بشری، توسعهٔ این جوامع و ایجاد روابط میان آنها نقش مهم دارد. ترجمه مهم است اما باید به شکل مسلکی صورت گیرد."

یادآوری می‌ شود که پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، در دو دههٔ گذشته افغانستان در کنار دیگر عرصه ‌ها در بخش ترجمه نیز پیشرفت‌ های زیادی داشت و صد ها عنوان کتاب در رشته‌ های گوناگون از زبان‌ های خارجی به زبان ‌های رسمی و دیگر زبان‌ های افغانستان ترجمه و چاپ شده بود.

بر بنیاد گزارش‌ ها، روز جهانی ترجمه نخستین بار در سال ۱۹۹۱ میلادی از سوی فدراسیون جهانی مترجمان نامگذاری شد، اما سازمان ملل متحد آن را در ۲۴ می سال ۲۰۱۷ به رسمیت شناخت.