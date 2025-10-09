روز جهانی پُست؛ خدمات پُستی در افغانستان قناعت بخش نیست

یک باشنده شهر کابل که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی مشکلات در بخش خدمات پستی را چنین بیان کرد: "وقتی از خارج برای افغانستان پست میرسد، بسیار با تأخیر میرسد. یکی از خویشاوندان ما که در سویدن بود، یک کرتی زمستانی فرستاده بود، اما زمانیکه اینجا رسید، زمستان تمام شده بود، دوم اینکه هم در خارج محصول میگیرند و هم در افغانستان اداره پست محصول میگیرد."
خوشحال، یکی از افغانهای مقیم بلجیم نیز همین مشکل را بیان میکند.
من یک سند از بلجیم به جلالآباد فرستاده بودم. در بیست روز فقط به کابل رسید.
او می گوید، یک بار خانوادهاش که در ننگرهار زندهگی میکنند از او چیزی ضروری خواسته بودند، اما بهگفتهاش پس از تأخیر زیاد، برادرش توانست در کابل آن را به دست آورد: "من یک سند از بلجیم به جلالآباد فرستاده بودم. در بیست روز فقط به کابل رسید. سپس از کابل به برادرم زنگ زده بودند که بیایید آن را از اینجا بگیرید، برادرم رفت و سند را از همانجا گرفت."
یکی دیگر از باشندهگان کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در گفتوگو با رادیو آزادی به شرط تغییر صدا گفت، مردم از این ناحیه با مشکلات زیادی روبهرو هستند: "کسانیکه در کابل زندهگی میکنند، بل برق برایشان یک مشکل بزرگ است. اگر کسی در خانه نباشد، بل را از زیر دروازه به خانه میاندازند. اگر هوا خوب باشد، خوب، آنها که خانه میآیند بل خود را میگیرند، ولی اگر هوا خراب باشد، برف یا باران باشد، بل خراب میشود. بهتر است صندوقهای پستی ساخته شوند."
عنایتالله الکوزی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حکومت طالبان، به پرسشهای رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد.
اما مقامهای حکومت پیشین این مشکل را تأیید کرده، میگویند یکی از عمدهترین مشکلات، نداشتن آدرسهای مشخص و دقیق است.
اما مقامهای حکومت پیشین این مشکل را تأیید کرده، میگویند یکی از عمدهترین مشکلات، نداشتن آدرسهای مشخص و دقیق است.
عبدالهادی هادی، سخنگوی پیشین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در حکومت جمهوری مخلوع، به رادیو آزادی گفت: "مشکل عمده در قسمت خدمات پستی در افغانستان این است که شهر ها، قریهها و ولایتها آدرس مشخص ندارند. خانهها شماره ندارند، کوچهها نام و شماره ندارند، بنابر این پسترسان نمیتواند پست را برساند. اگر از افغانستان به هر جای دنیا پست بفرستید، در هفت روز میرسد، اما وقتی از خارج به افغانستان میرسد، چون آدرسها وجود ندارد، اینجا به تأخیر میافتد."
نعمتالله بارکزی، سخنگوی شاروالی کابل که تحت اداره حکومت طالبان فعالیت دارد، به پرسشهای رادیو آزادی در مورد این انتقادها پاسخ نداد.
این شکایتها در حالی مطرح میشوند که پیش از این اداره پاسپورت، تحت کنترول حکومت طالبان، گفته بود سیستمی را آغاز میکند تا پاسپورتها را خانه به خانه به مردم برساند، اما بعداً در مورد عملی شدن و نتایج آن چیزی گفته نشد.
امروز نهم اکتوبر، روز جهانی پست است.
این روز در سال ۱۸۷۴ میلادی به مناسبت تأسیس اتحادیه جهانی پست (پی یو پی) در شهر برن، پایتخت سویس، نامگذاری شد و پس از آن در کشورهای مختلف جهان گرامیداشت میشود.
آنتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته است که پست مردم قریهها و شهرها را به هم وصل میکند، دروازه را به روی جهان میگشاید و برای اقتصاد دیجیتال نیز یک دریچه حیاتی است.