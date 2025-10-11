صف‌های طولانی مردم آواره‌ی غزه از میان خاک و آوار به سمت شمال این باریکه و شهر غزه حرکت می‌کنند — شهری که تنها چند روز پیش هدف یکی از بزرگ‌ترین حملات اسرائیل قرار گرفت.

بسیاری آنها امیدوار اند که آتش بس برقرار بماند و آنها به زندگی عادی برگردند

طلال المغربی یک باشندۀ غزه دیروز به خبرگزاری فرانس پریس گفت: "انشالله که این پایان جنگ باشد و ما در امن و صحت کامل به خانه های خود برگردیم. بازسازی آغاز خواهد شد و ساختمانهای که در جریان اشغال از سوی اسرائیل در دو سال گذشته ویران شده بودند دوباره ساخته خواهند شد".

اردوی اسرائیل اعلام کرده که توافق آتش‌بس از ظهر روز گذشته (جمعه) اجرایی شده است.

انتظار می‌رود حماس طی ۷۲ ساعت، بیست گروگان زنده‌ی اسرائیلی را آزاد کند، و در مقابل اسرائیل نیز ۲۵۰ زندانی فلسطینی که به حبس‌های طولانی محکوم شده بودند و همچنین ۱۷۰۰ تن دیگر را که در جریان جنگ غزه دستگیر شده‌اند، آزاد کند.

فرستاده ویژه ایالات متحده برای شرق میانه، استیو ویتکاف، اعلام کرد که مرحله نخست عقب‌نشینی اردوی اسرائیل از منطقه غزه تکمیل شده و روند آزادی گروگان‌ها آغاز شده است.

پس از اجرایی شدن این توافق، کامیون‌های حامل مواد غذایی و دوا وارد غزه خواهند شد تا به مردمی که صدها هزار نفر از آن‌ها پس از ویرانی خانه‌هایشان توسط نیروهای اسرائیلی در خیمه ها زندگی می‌کنند، کمک‌رسانی کنند.

برای پایان دادن به جنگ غزه، طرح صلح رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در نخستین مرحله خروج نیروهای اسرائیلی از برخی مناطق شهری کلیدی است، هرچند این نیروها همچنان نزدیک به نیمی از این منطقه‌ی محاصره‌شده را در کنترول خود نگه خواهند داشت.

بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که نیروهای اسرائیلی در غزه باقی خواهند ماند تا اطمینان حاصل شود که این منطقه خلع سلاح شده و توان نظامی حماس در مراحل بعدی از بین می‌رود.

سخنگوی اردوی اسرائیل، اَفی دِفرین، از ساکنان غزه خواست از ورود به مناطق تحت کنترل اسرائیل خودداری کنند.

او روز جمعه گفت "به توافق پابند بمانید تا امنیت خودتان حفظ شود"

به اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صحت فلسطین در کنترول حماس در غزه، در جنگ دوساله در این منطقه بیش از ۶۷ هزار نفر کشته شده اند که اکثر آنها غیر نظامیان اند.

اسرائیل غزه را پایگاه اصلی حماس میداند.

حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا یک سازمان تروریستی دانسته می‌شود.