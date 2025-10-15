نیروهای طالبان و پاکستانی باری دیگر در امتداد خط دیورند درگیر شدند

مستفغر گوربز سخنگوی والی طالبان در خوست، ، به رسانههای داخلی افغانستان گفته است که قوای پاکستانی ناوقت دیروز حملاتی را آغاز کردند که با پاسخ نیروهای آنها مواجه شد.
او جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از یک مقام امنیتی که نخواسته است نامش ذکر شود گزارش داده است که درگیری میان دو طرف در یکی از مناطق مربوط به کورمه رخ داده است.
آنسو اردوی پاکستان ادعا کرده که نیروهای طالبان دیروز (سهشنبه) در امتداد خط دیورند به کورمه "حملۀ بیدلیل" انجام دادند که با مقاومت نیروهای پاکستانی مواجه شد.
رسانههای پاکستانی به نقل از اردوی این کشور گزارش داده اند که درگیری شدیدی میان دو طرف رخ داد و در نتیجه چندین پوسته و تانکهای نیروهای طالبان در افغانستان تخریب شدند.
تا کنون حکومت طالبان در افغانستان دربارهٔ این ادعای پاکستان چیزی نگفته است.
اردوی پاکستان نیز دربارهٔ تلفات یا خسارات وارده به نظامیان پاکستانی ابراز نظر نکرده است.
روز گذشته خبرنگاران از ولسوالی شورابک قندهار به رادیوی آزادی گفتند که سهشنبه شب در مرز این ولسوالی با پاکستان، درگیری شدید رخ داده و تا صبح سهشنبه ادامه داشته است.
چهار روز پیش در امتداد خط دیورند درگیریهای سنگین میان نیروهای طالبان و پاکستان، پس از آن رخ داد که پاکستان حملات هوایی را در کابل و پکتیکا انجام داد.
هر دو طرف ادعا کردند که به جانب مقابل تلفات سنگین وارد کرده اند.
در همین حال مولانا فضلالرحمان، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان، دیروز (سهشنبه) پیشنهاد میانجیگری میان افغانستان و پاکستان را مطرح کرد.
رسانههای پاکستانی گزارش دادهاند که مولانا فضلالرحمان این پیشنهاد را یک روز پس از آن مطرح کرد که در جریان درگیریها در امتداد خط دیورند دستکم ۲۳ سرباز پاکستانی کشته شدند.
فضلالرحمان که گفته میشود در میان طالبان نفوذ دارد، در نشست خبری در اسلامآباد گفت که او پیشتر نیز در کاهش تنش میان کابل و اسلامآباد نقش بازی کرده و اکنون نیز میتواند این کار را انجام دهد.
رهبر جمعیت علمای اسلام سال گذشتهٔ میلادی همراه با یک هیئت به کابل سفر کرده و با مقامات طالبان دربارهٔ کاهش تنشها بین اسلام آباد و حکومت طالبان در کابل گفتگو کرده بود.