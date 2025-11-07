در این فصل، خطر بیماری سرخکان بلند است
خوبانه، باشندۀ شهر جلالآبادِ ولایت ننگرهار میگوید خواهرزادۀ خردسالش را در یکی از کلینیکهای نزدیک خانۀشان در برابر بیماری سرخکان واکسین کردهاست:
به کلینیک بردیم، واکسین سرخکان را برایش تطبیق کردند."
او در گفتوگو با رادیو آزادی افزود:
"ما تمام واکسینها را برایش تطبیق میکنیم، همان کارت زردی را که دادهاند، بر اساس همان برایش واکسین میکنیم، گاهی هم کارمندان صحی به خانه میآیند و واکسین پولیو را برایش تطبیق میکنند."
بخش افغانستان سازمان جهانی صحت هشدار داده که در این فصل، خطر بیماری سرخکان بلند است و از مردم خواسته تا کودکان خود را در برابر این بیماری واکسین کنند.
این اداره روز پنجشنبه «ششم نوامبر» در شبکه اکس (تویتر سابق) خود نوشته است که "با واکسین کردن کودکان زیر پنج سال خود، نگذارید که این بیماری به خانههایتان راه یابد".
این هشدار درحالیست که یک منبع در وزارت صحت عامهٔ حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته، در حال حاضر کمپاین واکسین سرخکان در ۱۸ ولایت افغانستان جریان دارد.
منبع که به دلیل نداشتن اجازۀ صحبت با رسانهها نخواست نامش در گزارش ذکر شود، افزود که این کمپاین از تاریخ ۳۰ اکتوبر از سوی ریاست معافیت کتلوی وزارت صحت عامهٔ حکومت طالبان، با همکاری تخنیکی و مالی سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او)، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و شماری از نهادهای همکار آغاز شدهاست.
او گفت پیش از این نیز در شماری از ولایتها چنین کمپاینی راه اندازی شده بود که در آن حدود ۸،۳ میلیون کودک واکسین شدهاند.
منبع افزود، واکسین در حال حاضر در ولایتهای مربوط به حوزههای جنوبی، جنوبشرقی، شمالی و مرکزی تطبیق میشود.
پیش از این، در ولایتهای کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوگر، پکتیا، میدان وردک، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان و سرپل نیز گزارشهایی از تطبیق این واکسین منتشر شده بود.
در همین حال، شماری از متخصصان بخش واکسین از مردم میخواهند که کودکان زیر پنج سال خود را در برابر بیماری کشندهٔ سرخکان واکسین کنند.
از جمله، داکتر اجمل پردیس به رادیو آزادی گفت:
"این یک فرصت خوب برای خانوادهها و والدین است تا از این چانس طلایی استفاده کنند. در افغانستان، موارد بیماری سرخکان بسیار زیاد است. واکسینها واقعاً نجاتدهندۀ زندهگی اند، اما متأسفانه سطح آگاهی عامه در این زمینه در افغانستان بسیار پایین است."
داکتر پردیس دربارۀ واکسین سرخکان در ادامه به رادیو آزادی گفت که نخستین تزریق این واکسین از ابتلای کودک به بیماری سرخکان جلوگیری میکند و تزریق دوم آن که در ۱۸ ماههگی کودک تطبیق میشود و سیستم معافیتی او را برای مدت طولانی تقویت میکند.
او افزود که سرخکان به آسانی به دیگران انتقال مییابد و یک فرد مبتلا میتواند بین ۹ تا ۱۰ کودک دیگر را که واکسین سرخکان دریافت نکردهاند، به این بیماری مبتلا کند.
سازمان جهانی صحت و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) پیشتر در یک خبرنامۀ مشترک گفته بودند که در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۹ هزار و ۳۰۰ کودک در افغانستان به بیماری سرخکان مبتلا شده بودند و از آغاز سال ۲۰۲۵ تا ماه آگست، شمار کودکان مبتلا به این بیماری به ۸ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.
همچنان، سازمان جهانی صحت در گزارشی جداگانهی گفته است که از آغاز سال روان میلادی تا ماه اپریل، ۱۹۳ کودک در افغانستان در اثر بیماری سرخکان جان باخته اند.