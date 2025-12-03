اتحادیۀ اروپا در زمینۀ ممنوعیت کامل واردات گاز از روسیه، به توافق دست یافت

اتحادیه اروپا به دنبال قطع منابع‌ کلیدی است که بودجۀ جنگی مسکو را تامین می‌کند

براساس خبرگزاری فرانسپرس، این توافق نشان‌دهندۀ مصالحه‌ای بین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و پارلمان اروپا است که می‌خواست این ممنوعیت زودتر تطبیق شود.

دن یورگنسن، کمیشنر انرژی اتحادیۀ اروپا، در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که"اروپا برای همیشه، جریان گاز روسیه را می‌بندد."

دن یورگنسن، همچنین گفته که"امنیت انرژی و استقلال برای اتحادیۀ اروپا انتخاب شد و دیگر خبری از باج‌گیری نیست."

به گفتۀ یورگنسن"دیگر خبری از دستکاری بازار توسط پوتین نیست و اتحادیۀ اروپا قویاً در کنار اوکراین ایستاده‌است."

براساس این توافق، قراردادهای درازمدت پایپلاین که به دلیل قابلیت اجرا برای دهه‌ها، حساس‌ترین قراردادها محسوب می‌شوند، از 30 سپتامبر 2027 میلادی، در صورت کافی بودن سطح ذخایر حداکثر تا 1 نوامبر 2027 میلادی ممنوع خواهد شد.

در توافق همچنین گفته شده که قراردادهای درازمدت گاز طبیعی مایع(LNG)، از 1 جنوری 2027، مطابق با درخواست اورسلا وان دیر لین، رئیس کمیسیون اروپا، برای تشدید تحریم‌ها علیه مسکو، ممنوع خواهد شد.

اما قراردادهای کوتاه‌مدت زودتر یعنی از 25 اپریل 2026 در مور گاز طبیعی و از 17 جون 2026 در مورد پایپلاین گاز تطبیق خواهد شد.

در اعلامیۀ شورای اتحادیۀ اروپا گفته شده که این اقدام به هدف "پایان دادن به وابستگی به انرژی روسیه پس از تسلیحاتی شدن منابع گاز توسط مسکو که تأثیرات قابل توجهی روی بازار انرژی در اروپا داشته" انجام می‌شود.

این جدول زمانی باید به تأیید نهایی پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه برسد.

سهم گاز روسیه در واردات اتحادیه اروپا از ۴۵ درصد در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. در حالیکه اروپا تحویلدهی گاز از طریق پایپلاین را کاهش داده، تا حدودی به گاز طبیعی(LNG) روی آورده که از طریق بحر انتقال یافته، در بنادر تخلیه و دوباره به شبکۀ گاز تزریق می‌شود.

پس از ایالات متحدۀ امریکا که ۴۵ درصد گاز طبیعی((LNG را تامین می کند، روسیه همچنان یک تأمین‌کننده کلیدی محسوب می شود و در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰ درصد واردات اتحادیه اروپا را تشکیل می‌داد.

در این توافق از کمیسیون اروپا خواسته شده که در ماه‌های آینده طرحی را برای پایان دادن به واردات نفت روسیه به هنگری و سلواکیا تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی تهیه کند.

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ میلادی به سمت قطع وابستگی به نفت روسیه حرکت کرد، اما به این دو کشور محصور به خشکه، معافیت‌هایی را اعطا کرده است.