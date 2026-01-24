در حالی که مذاکرهکنندگان ایالات متحدۀ امریکا، روسیه و اوکراین برای دومین روز پیهم در ابوظبی پایتخت امارات متحدۀ، دیدار میکردند، حداقل یک تن در کییف پایتخت اوکراین کشته شد و دهها تن دیگر در کییف و خارکیف شهر خط مقدم جبهۀ جنگ زخمی شده اند.
بهگفتۀ مقامهای اوکراینی، هر دو شهر در ساعات نخست صبح امروز(۲۴ جنوری) هدف حملات راکتی و طیارات بی پیلوت روسی قرار گرفتند.
آندری سیبیها وزیر امور خارجۀ اوکراین، در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که"پوتین بهطور بدبینانه دستور یک حملۀ وحشیانه و گستردۀ راکتی علیه اوکراین را دقیقاً در زمانی صادر کرد که هیئتها برای پیشبرد روند صلح به رهبری امریکا در ابوظبی در حال دیدار بودند."
به گفتۀ سیبیها "راکتهای پوتین نهتنها مردم، بلکه میز مذاکره را نیز هدف قرار داد."
مقامهای اوکراینی گفته اند که مسکو بیش از ۳۷۰ طیارۀ بی پیلوت تهاجمی و ۲۱ راکت انواع مختلف را پرتاب کرده است.
ویتالی کلیچکو شاروال کییف، گفته که پس از این حمله، بیش از ۶ هزار ساختمان مسکونی گرمایش خودرا از دست دادند و نیروهای اطفائیه برای مهار چندین آتشسوزی با دشواری روبهرو شدند. او افزوده خانههایی که برقشان قطع شده، پس از حملات هوایی گسترده در ۹ و ۲۰ جنوری بهتازگی دوباره به سیستم گرمایش مرکزی وصل شده بودند.
امروز، درجۀ حرارت هوا در شهر کییف پایتخت اوکراین حدود منفی ۱۰ درجۀ سانتیگراد بود و هزاران خانواده بدون گرمایش باقی ماندند.
اوله سینیهوبوف مسئول ادارۀ منطقوی در خارکیف گفتۀ که یک حملۀ شبانۀ طیارات بی پیلوت ۲۷ تن را زخمی کرده است.
این حملات روسیه همچنان باعث شده که بیش از ۱.۲ میلیون ساختمان و تاسیسات در سراسر اوکراین بدون برق بمانند.
پس از این حملات ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، گفت"هر حملۀ روسیه بر زیربناهای انرژی ثابت میکند که هیچ تأخیری در تأمین سیستمهای دفاع هوایی نباید صورت گیرد." و به گفتۀ او، نباید چشم خود را بر این حملات بست."
در همین حال، انتظار می رود که نخستین تماس مستقیم میان روسیه و اوکراین، در ابوظبی ادامه یابد و تا کنون هیچیک از طرفین از دستیابی به نتایج مشخص خبر ندادهاند.
پیش از آغاز این مذاکرات، دستیاران کرملین گفتند که ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، از حدود چهار ساعت گفتوگوهای شبانه با استیو ویتکوف، فرستادۀ قصر سفید، جارد کوشنر داماد دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده و سایر مقامهای امریکایی، ابراز رضایت کرده است.