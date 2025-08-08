جهان
پولیس انگلستان در بارۀ اتهام تجاوز جنسی توسط یک عضو تیم کریکت پاکستان تحقیق میکند
پولیس انگلستان در بارۀ حیدر علی، عضو تیم ملی کریکت پاکستان، که متهم به تجاوز جنسی شده است، تحقیق میکند.
پولیس شهر مانچستر، بدون آن که از حیدر علی نام ببرد، به خبرگزاری رویترز گفته است که پس از دریافت ادعای مبنی بر تجاوز جنسی توسط یک مرد ۲۴ ساله، در چهارم ماه آگست، او را بازداشت کرده است.
به گفتۀ پولیس ادعا شده که این مرد در ۲۳ ماه جولای بالای یک خانم تجاوز کرده است.
این اتفاق در جریان سفر تیم کریکت الف پاکستان به انگلستان رخ داده است.
کریکت بورد پاکستان میگوید که حیدر علی، تا تکمیل تحقیقات در این باره، از عضویت در تیم کریکت این کشور محروم شده است.
امریکا پاداش در بدل بازداشت رییس جمهور ونزویلا را به ۵۰ ملیون دالر افزایش داد
ایالات متحده امریکا پاداش در بدل بازداشت نیکولاس مدورو، رییس جمهور ونزویلا، را به ۵۰ ملیون دالر افزایش داد.
حکومت به رهبری رییس جمهور دونالد ترمپ، نیکولاس مدورو را متهم کرده گفته است که او یکی از "بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر است که در همکاری با باندهای قاچاقی، به امریکا کوکایین صادر میکند".
پام باندی، لوی سارنوال ایالات متحدۀ امریکا روز پنجشنبه، ۱۶ اسد، گفت که تحت رهبری رییس جمهور ترمپ، "مدورو از عدالت فرار نخواهد کرد".
وزارت خارجۀ ونزویلا با نشر اعلامیۀ این اقدام دولت امریکا را "اسفبار" خوانده و لوی سارنوال ایالات متحده را به راه اندازی "پروپاگندا" بر ضد رییس جمهور مدورو متهم کرده است.
در دوران نخست ریاست جمهوری دوالد ترمپ در سال ۲۲۰ میلادی، یک محکمۀ فدرال در نیویارک، رییس جمهور ونزویلا را به آنچه "تروریزم مواد مخدر" خواند، مجرم شناخت.
در آن زمان پاداش در بدل بازداشت مدورو ۱۵ ملیون دالر تعیین شد، اما سپس جو بایدن رییس جمهور پییشن امریکا این پاداش را به ۲۵ ملیون دالر افزایش داد.
کابینه امنیتی اسرائیل برنامه اشغال کامل غزه را تائید کرد
دفتر بنیامین نتنیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که کابینۀ امنیتی این کشور طرح اشغال کامل شهر غزه را تائید کرده است.
این اقدام که صبح زود امروز، جمعه ۱۷ اسد، اعلام شد نشانه دیگری از گسترش دامنه جنگیست که از ۲۲ ماه به اینسو ادامه دارد.
پیش از این بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفته بود که برای از بین بردن گروه حماس، نیاز است تا اسرائیل تمام نوار غزه را تصرف کند و در نهایت اداره آن را به "نیروهای دوست عرب" تحویل دهد.
اسرائیل اکنون بخش عمدۀ عزه را در کنترول دارد.
خبرگزاری اسوشیتد پریس گزارش داده است که اشغال کامل غزه ممکن است جان تعداد بی شمار فلسطینی ها و حدود ۲۰ گروگان را که هنوز در اسارت گروه حماس اند، به خطر بیاندازد و اسرائیل را به سطح بین المللی بیشتر منزوی سازد.
ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا، حماس را یک "گروه تروریستی" میدانند.
انفجار بمب کنار جاده در وزیرستان جنوبی؛ دو پولیس کشته و ۱۴ غیرنظامی زخمی شدند
مقامهای محلی در ایالت خیبر پختونخوا میگویند که در نتیجه انفجار یک بمب کنار جادهای در شهر وانه، دو افسر پولیس کشته و ۱۴ غیرنظامی زخمی شدهاند.
این رویداد روز چهارشنبه ۱۵ اسد در ولسوالی وزیرستان جنوبی، نزدیک مرز با افغانستان رخ داده است.
به گفته رئیس پولیس محل، بمب زمانی منفجر شد که موتر پولیس در حال گشتزنی بود.
در هفتههای اخیر، حملات شورشیان در پاکستان افزایش یافته و دهها نیروی امنیتی این کشور کشته شدهاند.
همزمان، حکومت پاکستان برای اجرای عملیات نظامی در منطقه باجور آمادگی میگیرد، جایی که بزرگان قومی در تلاشاند از درگیری جلوگیری کنند.
هرچند تاکنون کسی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما همواره تحریک طالبان پاکستان «تی تی پی» چنین حملات را انجام میدهد.
آتشسوزی گسترده در جنوب فرانسه؛ هزاران خانه در خطر
در جنوب فرانسه، نیروهای اطفائیه در حال تلاش برای مهار آتشسوزی گستردهای هستند که به سرعت از میان جنگلها و روستاها گسترش یافته و ساکنان و گردشگران را وادار به فرار کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامها اعلام کردهاند که تاکنون یک نفر در اثر این آتشسوزی جان باخته، دستکم ۲۵ خانه سوخته و بسیاری از جادهها در منطقه مسدود شدهاند.
تا کنون حدود ۱۴ هزار هکتار زمین در آتش سوخته است.
مقامهای محلی گفتهاند که آتشسوزی با سرعتی بالا در حال گسترش است و نزدیک به ۲۰۰۰ مأمور اطفائیه برای مهار آن تلاش میکنند.
بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۲۵۰۰ خانواده در منطقه از دسترسی به برق محروم شدهاند.
تهران با قطعی برق و بحران آب به گرمای شدید واکنش نشان میدهد
مقامات ایران برای مقابله با بحران رو به رشد آب و گرمای بیسابقه، قطعی روزانه برق را برای منازل مسکونی اعمال کردهاند.
طبق گزارش تسنیم، برق خانهها دو بار در روز و مجموعاً تا چهار ساعت قطع میشود، موضوعی که باعث از کار افتادن کولرها در گرمای ۳۷ درجه شده است.
کارشناسان میگویند ۸۰ درصد از مخازن سدهای این کشور تقریباً خالی هستند و ایران با یکی از بدترین دورههای خشکسالی خود روبهرو است.
همزمان با نزدیک شدن ضربالاجل کاخ سفید برای آتشبس اوکراین، فرستاده ویژه امریکا با پوتین دیدار کرد
ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه روز چهارشنبه در کرملین با فرستاده ویژه ایالات متحده، استیو ویتکاف، دیدار کرد.
به گزارش رسانههای حکومتی، این دیدار درست پیش از ضربالاجل امریکا برای پایان دادن به درگیری در اوکراین انجام شد.
ضربالاجل دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای پوتین تا روز جمعه به پایان میرسد. واشنگتن تهدید کرده است که در صورت توقفنیافتن کشتار، «تعرفههای سنگین» و سایر مجازاتهای اقتصادی را اعمال خواهد کرد.
از سوی دیگر، کرملین روز چهارشنبه گفت که پوتین، روز پنجشنبه با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیسجمهور امارات متحده عربی، دیدار خواهد کرد.
جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است.
کشتی مجلل سلیمان کریموف به فروش می رسد
یک کشتی مجلل سلیمان کریموف میلیاردر تحریم شده روسی که توسط مقامات ایالات متحدۀ امریکا ضبط شده، بطور مزایده به فروش خواهد رسید.
کشتی امادیا، 106 متر طول دارد، دارای یک هلیکوپتر، حوض آببازی، جکوزی، کلپ ورزشی، آبگرم، سالون زیبایی و هشت اتاق است که میتواند 16 مهمان را در خود جای دهد.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، این کشتی که بیش از 300 میلیون دالر ارزش دارد، در اپریل 2022 میلادی در فیجی از نزد این ثورتمند روسی ضبط شد و در حال حاضر در سان دیگو در کلیفورنیا لنگر انداخته است.
پس تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین، وزارت عدلیۀ امریکا تحت رهبری رئیس جمهور وقت جو بایدن به ضبط دارایی های الیگارشی های نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، آغاز کرد
کانگرس امریکا در سال گذشته قانونی را تصویب کرد که اجازۀ فروش دارایی های ضبط شده روسیه را می دهد و درآمد آن برای کمک های بشردوستانه به اوکراین اختصاص داده می شود.
امروز ششم اگست هشتادمین سالگرد پرتاب نخستین بمب اتمی است
ساعت 8.15 صبح 6 اگست سال 1945 میلادی یک بمب افکن B-29 امریکایی یک بمب 10,000 پوندی یورانیم را بر شهر هیروشیما در چاپان پرتاب کرد که فوراً حدود 78,000 تن را کشت و تا پایان آن سال، تعداد کشته شدگان در هیروشیما به حدود 140,000 تن رسید.
براساس خبر گزاری رویترز، بعد هم در ساعت 11.02 صبح روز 9 اگست، امریکا یک بمب 10,000 پوندی پلوتونیوم را بر شهر ناگاساکی پرتاب کرد که در ارتفاع حدود 500 متری بالای زمین منفجر شد و فوراً حدود 27,000 تن را کشت و در پایان سال 1945، تعداد کشته شدگان ناشی از قرار گرفتن در معرض تشعشعات حاد به حدود 70,000 تن رسید.
جاپان در 15 اگست 1945 تسلیم شد و نقش این کشور در جنگ جهانی دوم به پایان رسید.
جاپان تا حالا تعداد مجموعی مرگ های ناشی از بمباردمان، بشمول امراض و جراحات تشعشعی را تا 6 اگُست 2024 میلادی 344,306 تن در هیروشیما و تا 9 اگُست 2024 میلادی198,785 در ناگاساکی شناسایی است.
نتانیاهو: اسرائیل باید شکست حماس را در نوار غزه "تکمیل" کند
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل می گوید که اسرائیل باید شکست حماس را در نوار غزه "تکمیل" کند تا آزادی گروگان های باقی مانده تضمین شود. حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود.
براساس خبرگزای فرانسپرس، نتانیاهو روز سه شنبه(۵ اگست) در جریان دیدار از یک مرکز آموزشی اردوی اسرائیل گفت"ضروری است تا شکست دشمن در غزه تکمیل شود، همه گروگانها آزاد شوند و اطمینان حاصل شود که غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود."
درحالیکه کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد قحطی در حال وقوع فلسطینی ها در نوار غزه هشدار میدهند، فلم های اخیر منتشر شده از اسرای ضعیف و لاغر فلسطینی باعث خشم اسرائیل شده است.
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز سه شنبه از ویدیوهای منتشر شده توسط حماس ابراز انزجار کرد که یکی از آنها یک گروگان لاغر اسرائیلی را نشان میداد که گویا قبر خود را حفر میکند.
جنگ در غزه زمانی آغاز شد که در اثر حملۀ حماس در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ بر جنوب اسرائیل ۱۲۰۰تن کشته و ۲۵۱ تن به گروگان گرفته شدند.
مقامات صحی در غزه، بدون تفکیک بین جنگجویان و افراد ملکی گفته اند که در نتیجۀ حمله تهاجمی اسرائیل از آن زمان تا اکنون، بیش از شصت هزار فلسطینی کشته شده اند.