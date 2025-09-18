روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یوناما در کابل می‌گوید در حالیکه افغانستان از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱ شاهد کاهش نسبی درگیری‌های مسلحانه بوده اما به گفته او وضعیت بشری، اقتصادی و حقوق بشری در این کشور به‌طور چشمگیری وخیم شده است.

سایت خبری UN News چهارشنبه ۱۷ سپتمبر خبر داده که این اظهارات را خانم اوتنبایووا در نشست روزگذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد.

او تاکید کرده که پالیسی‌های طالبان در مورد زنان و دختران کاملاً روشن است و به‌دلیل همین محدودیت‌های سخت‌گیرانه، یک نسل در معرض خطر جدی قرار دارد که می‌تواند پیامدهای درازمدت و پرهزینه‌ای برای آینده کشور داشته باشد.

(یوان نیوز) به نقل از بانک جهانی گفته که بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در چهار سال گذشته، سالانه حدود ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد این کشور خسارت وارد می‌کند.

حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات چیزی نگفته است.