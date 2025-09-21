قرار است بریتانیا فلسطین را به عنوان «دولت» به رسمیت بشناسد

کاخ سفید می‌گوید توافق میان امریکا و چین درباره آینده «تیک‌تاک» شامل آن خواهد بود که امریکایی‌ها شش کرسی از هفت کرسی هیئت‌مدیره ناظر بر فعالیت‌های این اپلیکیشن ویدئوی کوتاه در ایالات متحده را در اختیار داشته باشند.

کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، روز شنبه ۲۹ سنبله به شبکه فاکس‌نیوز گفت: «هیئت‌مدیره‌ای که بر فعالیت این اپلیکیشن در ایالات متحده نظارت خواهد کرد، هفت کرسی خواهد داشت که شش کرسی آن متعلق به امریکایی‌ها خواهد بود.»

او افزود این توافق می‌تواند «در روزهای آینده» امضا شود.

ایالات متحده به دلایل امنیت ملی به شدت تلاش کرده است تا کنترل فعالیت‌های تیک‌تاک در امریکا را از دست شرکت اصلی چینی آن، «بایت‌دنس»، خارج کند.

در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، کنگرس امریکا قانونی تصویب کرد که بر اساس آن بایت‌دنس موظف است بخش امریکایی خود را بفروشد یا با ممنوعیت فعالیت در امریکا مواجه شود. دیوان عالی امریکا نیز اعمال محدودیت بر آن را تأیید کرده بود.