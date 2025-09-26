پس از فروپاشی جمهوری مخلوع هیچ نماینده افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت نکرده

آقای فایق طالبان را مسئول این وضعیت می‌داند. او ناوقت پنجشنبه شب (۲۵ سپتمبر) در گفت‌وگو با رادیو آزادی افزود:

"تأکید آن‌ها (جامعه بین‌المللی) همواره این بوده است که اگر طالبان واقعاً می‌خواهند که کشورها با آن‌ها تعامل واقعی داشته باشند و افغانستان را از این وضعیت نجات دهند، باید اقدامات عملی را روی دست بگیرند، اما در چهار سال گذشته این کار عملی نشده که منجر به انزوای افغانستان شده‌است."

آقای فایق افزود که این انزوا تأثیرات عمیق‌تری بر وضعیت کنونی سیاسی، اجتماعی و به نظر او بشری افغانستان خواهد داشت.

او تأکید کرد که طالبان باید به خواسته‌های "مشروع" جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران، وضعیت سیاسی، تأمین ثبات و امنیت در منطقه و ایجاد یک حکومت مشروع و فراگیر عمل کنند، تا این کشور از انزوا خلاص شده و "بلاتکلیفی" سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در رابطه با عضویت این کشور در جامعه بین‌المللی به پایان برسد.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و سهیل شاهین نماینده پیشنهادی طالبان برای کرسی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد که هنوز پذیرفته نشده، در مورد اظهارات آقای فایق و نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند.

افغانستان حدود ۹۰۰ هزار دالر از ملل متحد قرضدار است

با این حال، طالبان همواره حکومت خود را مشروع خوانده و اظهارات سازمان ملل متحد را «دور از حقیقت» گفته اند، اما تلاش‌های آنان برای به دست آوردن کرسی دایمی افغانستان در این سازمان همواره ناکام مانده‌است.

با آن‌که افغانستان در اجندای هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از ۲۴ سپتمبر آغاز و یک هفته ادامه خواهد داشت، شامل نبوده، اما باز هم برخی از رؤسای جمهور کشورها در سخنرانی‌های شان به وضعیت افغانستان پرداختند.

آنان وضعیت این کشور را بد توصیف کردند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با انتقاد از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی گفت، درحالی‌که منشور و اعلامیه‌های این سازمان بر همه کشورهای (عضو) قابل تطبیق است، اما طالبان بار دیگر افغانستان را به عمق تاریکی کشانده است.

در این نشست، شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان تأکید کرد که جامعه جهانی نباید اجازه دهد که افغانستان منزوی شود، زیرا به گفته وی، توجه به این کشور برای صلح و ثبات در منطقه ضروری است:

افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق العضویت از حق رأی در مجمع ملل متحد، محروم شده‌

"وقتی ما از امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای و توسعه پایدار صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم موضوع افغانستان را نادیده بگیریم، حمایت از آرزوهای مردم افغانستان برای یک زنده‌گی مسالمت‌آمیز و با ثبات مستلزم تلاش‌های متحد جامعه بین‌المللی است، می‌خواهم تأکید کنم که جلوگیری از منزوی شدن افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است، ما می‌خواهیم پروژه‌های بزرگ و زیربنایی را در آن کشور تطبیق کنیم، ما پیشنهاد می‌کنیم که فیصله‌های که در مورد دهلیزهای هوایی و انرژی که از اهمیت بین‌المللی برخوردار بوده و از خاک افغانستان می‌گذرد، در سازمان ملل متحد تصویب شود."

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت:

"خواست اساسی ما در افغانستان این است که حاکمان فعلی یک پالیسی همه شمول را در پیش گیرند تا جامعه شامل آن باشد و ارزش‌های بشری را در نظر بگیرد، در این روند بسیار مهم و حیاتی است که جامعه جهانی مردم افغانستان را تنها نگذارد و ترکیه نیز در کنار افغان‌ها خواهد ایستاد."

به همین ترتیب صدر جباروف، رئیس جمهور قرغزستان خواستار آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان شد و گفت که این پول برای حمایت از افغان‌هایی نیاز است که با یک بحران بشری مواجه هستند.

قابل ذکر است که پس از فروپاشی حکومت جمهوری مخلوع در آگست ۲۰۲۱، هیچ نماینده افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت نکرده و این کشور به دلیل عدم پرداخت حق العضویت از حق رأی در این مجمع سازمان ملل متحد، محروم شده‌است.

حق‌العضویت سالانه افغانستان در این سازمان که حدود ۲۰۰ هزار دالر است نیز در سال‌های اخیر پرداخت نشده که در نتیجه این کشور حدود ۹۰۰ هزار دالر از سازمان ملل قرضدار است.