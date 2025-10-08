لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

امیرخان متقی پس از سفر به مسکو، به هند می‌رود

امیرخان متقی
امیرخان متقی

رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، پس از سفر به مسکو به دهلی نو خواهد رفت.

روزنامه «هندو» سه‌شنبه ۱۵ میزان به نقل از منابع وزارت خارجه هند گزارش داد که متقی روز پنجشنبه برای یک سفر پنج‌روزه وارد هند می‌شود.
این نخستین سفر یک مقام بلندپایه طالبان به هند از زمان به قدرت رسیدن این گروه در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ خواهد بود.

متقی که شورای امنیت سازمان ملل سفرهای خارجی او را ممنوع کرده بود، پس از آن راهی هند می‌شود که کمیته تحریم‌های شورای امنیت به طور موقت مجوز سفر او را صادر کرد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

طالبان به شرکت‌های ازبکستانی اجازه داده‌ تا کار اکتشاف و استخراج تیل را در افغانستان آغاز کنند

نقشه حوزه نفت افغانستان
نقشه حوزه نفت افغانستان

جوره‌بیک میرزامحمودوف، وزیر انرژی ازبکستان، اعلام کرده است که شرکت‌های ازبکستانی جواز رسمی برای جست‌وجو و تولید منابع هایدروکاربنی را از حکومت طالبان دریافت کرده‌اند.

براساس گزارش رسانه‌های ازبکستان در روز گذشته، او این سخنان را در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی آن کشور بیان کرده است.

به گفتهٔ میرزامحمودوف مقامات افغان به شرکت‌های ازبک اجازه داده‌اند تا کار اکتشاف و استخراج منابع تیل و گاز را در داخل خاک افغانستان آغاز کنند.

او افزود که این پروژه از نیمه ماه سپتمبر، بر اساس یک قرارداد ۲۵ ساله در حوزه گازی «توتی‌میدان» در شمال ولایت جوزجان با شرکت ازبکی ایریل کام (Eriell KAM) آغاز شده است.

میرزامحمودوف تأکید کرد:
«این مرحلهٔ نخست خواهد بود و پس از به‌دست‌آمدن نتایج، همکاری‌ها به مناطق دیگر نیز گسترش خواهد یافت.»

او افزود که این پروژه یک اقدام ابتکاری است که برای هر دو کشور منافع اقتصادی به همراه دارد.

براساس معلومات وزارت معادن و پترولیم طالبان، حوزهٔ گازی توتی‌میدان حدود ۷٬۵۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و شامل حدود ۳۰ چاه می‌باشد.

انتظار می‌رود ازبکستان در دههٔ آینده، هر سال حدود ۱۰۰ میلیون دالر در این پروژه سرمایه‌گذاری کند و گاز استخراج‌شده را در خاک خود تصفیه نماید.

ادامه خبر ...

شرکت‌کنندگان در نشست مسکو در یک بیانیه مشترک بر حمایت خود از یک افغانستان مستقل و باثبات تأکید کردند

فارمت مسکو
فارمت مسکو

نمایندگان ده کشور که در هفتمین دور نشست مشورتی «فارمت مسکو» درباره افغانستان شرکت کرده بودند، شرکت‌کنندگان در نشست مسکو حمایت خود را از افغانستان مستقل و باثبات اعلام کردند و مخالفت خود را با استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در داخل افغانستان یا کشورهای همسایه اعلام نمودند.

این نشست روزسه شنبه (۱۵ میزان / ۷ اکتبر) در مسکو برگزار شد. در آن مقام‌های ارشد و نمایندگان ویژه از کشورهای افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. نمایندگان بلاروس نیز به‌عنوان مهمان حضور داشتند.

برای نخستین‌بار هیئت طالبان به ریاست امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به طور رسمی در این نشست شرکت کرد.

شرکت‌کنندگان تأکید کردند که حضور نیروهای خارجی در افغانستان یا کشورهای همسایه «قابل قبول نیست» و تصریح کردند که چنین اقداماتی «به نفع صلح و ثبات منطقه نخواهد بود».

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا چندین‌بار گفته که می‌خواهد پایگاه هوایی بگرام را که در سال ۲۰۲۱ نیروهای امریکایی آن را ترک کردند، دوباره تحت بگیرد.

ادامه خبر ...

مقامات ایران می‌گویند تلاش افغان‌ها برای عبور از مرز ایران افزایش یافته است

مهاجران افغان در مرز بین افغانستان و ایران
مهاجران افغان در مرز بین افغانستان و ایران

قوماندان نیروهای سرحدی ولایت خراسان رضوی ایران گفته است که در شش ماه گذشته، تلاش اتباع افغان برای ورود غیرقانونی به ایران دو برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

مجید شجاع به رسانه‌های ایرانی گفته است که در نیمه نخست سال جاری، حدود ۴۰ هزار تبعه افغان هنگام عبور از مرزهای ولایت خراسان رضوی بازداشت شده‌اند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹ هزار نفر بوده است.

به گفته او، تمام افراد بازداشت‌شده شناسایی و بلافاصله از مرز بازگردانده شده‌اند.

این در حالی است که یک روز پیش از این، مقامات ولایت خراسان رضوی اعلام کرده بودند که در سال جاری تاکنون، ۸۰ درصد مهاجران غیرقانونی افغان از این ولایت به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

ادامه خبر ...

پاکستان در نشست چهارجانبه مسکو درباره «حضور گروه‌های تروریستی» در افغانستان ابراز نگرانی کرد

محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان
محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان

پاکستان روز سه‌شنبه ۱۵ میزان در نشست چهارجانبه‌ای با چین، روسیه و ایران در مسکو، بار دیگر بر حمایت خود از یک افغانستان «باثبات و صلح‌آمیز» تأکید کرد و نگرانی‌اش را از «حضور گروه‌های تروریستی» در این کشور ابراز داشت.

رسانه‌های پاکستانی امروز سه‌شنبه، ۱۵ میزان گزارش دادند که محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان که در حال حاضر در روسیه حضور دارد در حساب ایکس (توییتر سابق) خود جزئیات این نشست را منتشر کرده و نوشته است:
«کشورهای شرکت‌کننده به‌طور یک‌صدا بر تعهد خود نسبت به حمایت از یک افغانستان باثبات، مستقل و صلح‌آمیز تأکید کردند و گفتند که افغانستان باید کشوری عاری از تروریزم و مداخله خارجی باشد.»

پاکستان ادعا می‌کند که مخالفان مسلح این کشور از خاک افغانستان برای حمله به نیروهای امنیتی پاکستان استفاده می‌کنند.

با این حال، حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و می‌گوید به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.

ادامه خبر ...

مالیزیا و پاکستان خواستار تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان شدند

صدراعظم مالزیا داتو سری انور ابراهیم (سمت چپ) از شهباز شریف صدرا عظم پاکستان
صدراعظم مالزیا داتو سری انور ابراهیم (سمت چپ) از شهباز شریف صدرا عظم پاکستان

مالیزیا و پاکستان روز دوشنبه خواستار تشکیل یک حکومت همه‌شمول در افغانستان شدند و بر تعهد خود نسبت به صلح و ثبات در این کشور تأکید کردند.

این موضع مشترک پس از دیدار شهباز شریف صدراعظم پاکستان و انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالیزیا اعلام شد.

شهباز شریف از تاریخ ۵ تا ۷ اکتبر سال جاری به‌طور رسمی به مالیزیا سفر کرده بود.

وزارت خارجه مالیزیا روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت که دو رهبر بر ضرورت تعامل مستمر با مقام‌های طالبان در افغانستان تأکید کردند تا با تروریزم مبارزه شود و از استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها جلوگیری به عمل آید.

آنان همچنین خواستار حمایت از تلاش‌ها برای حفظ حقوق اساسی مردم افغانستان و ایجاد آینده‌ای باثبات و همه‌شمول برای این کشور شدند.

ادامه خبر ...

آغاز بازی‌های پنجاه‌اوره میان افغانستان و بنگلادش از فردا

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

تیم‌های ملی کریکت افغانستان و بنگلادش فردا چهارشنبه رقابت‌های پنجاه‌اوره یا «یک‌روزه» خود را آغاز می‌کنند.

این مسابقه در ورزشگاه شیخ زاید دبی، ساعت ۴:۳۰ پس از چاشت به وقت افغانستان برگزار خواهد شد.

دیدار دوم دو تیم در تاریخ ۱۱ اکتوبر و بازی سوم و پایانی در ۱۴ اکتوبر انجام می‌شود.

آغاز این سلسله مسابقات در حالی است که تیم ملی افغانستان در رقابت‌های بیست‌اوره (T20) در برابر بنگلادش با نتیجهٔ سه بر صفر شکست خورده بود.

پس از آن، عملکرد تیم ملی افغانستان در جام آسیا و دیدارهای اخیرش با بنگلادش با انتقادهای گستردهٔ هواداران روبه‌رو شد.

راشد خان، ستارهٔ کریکت افغانستان و کاپیتان تیم در بازی‌های بیست‌اوره، نیز پذیرفت که تیمش در آن مسابقات «نمایش خوبی نداشت».

ادامه خبر ...
اپدیت شده

آغاز هفتمین نشست «فارمت مسکو» دربارهٔ افغانستان پشت درهای بسته

نشست قبلی فارمت مسکو در کازان
نشست قبلی فارمت مسکو در کازان

پایتخت روسیه، مسکو، امروز سه‌شنبه ۱۵ میزان میزبان هفتمین نشست «فارمت مسکو» دربارهٔ افغانستان است.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در افتتاحیه این نشست گفت که حضور نیروهای خارجی در افغانستان می‌تواند آتش جنگ‌های جدید را شعله‌ور سازد.

لاوروف با اشاره به اظهارات دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا در مورد بگرام تأکید کرد که حضور نظامی هر کشور سوم در خاک افغانستان یا کشورهای همسایه آن تحت هر بهانه‌ای قابل قبول نیست.

در این نشست، امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان و نمایندگان کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، هند و جمهوری‌های آسیای مرکزی حضور دارند.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده است که هیأتی از بلاروس نیز به این نشست دعوت شده است.

شرکت‌کنندگان قرار است دربارهٔ اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان و راه‌های مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر گفت‌وگو کنند.

«فارمت مسکو» در سال ۲۰۱۷ ایجاد شد و تمرکز اصلی نشست‌های آن بر موضوعات مرتبط با افغانستان است.

ادامه خبر ...

شورای حقوق بشر ملل متحد میکانیزمی برای پاسخگویی در افغانستان ایجاد کرد

شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو

شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، چه گذشته و چه حال، به‌طور مستقل مورد تحقیق قرار می‌گیرد.

سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر روز دوشنبه ۱۴ میزان در بیانیه‌ای از تصویب این قطعنامه خبر داد و تأکید کرد که تحقیقات شامل اقدامات طالبان و دیگر طرف‌ها خواهد بود.

بر اساس این مکانیزم، شواهد جمع‌آوری شده و عاملان احتمالی نقض‌ها ممکن است روزی در برابر عدالت قرار گیرند.

ادامه خبر ...

برلین: طالبان در اصول با بازگرداندن «افغان‌های مجرم» از آلمان موافقت کرده است

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

سخنگوی وزارت داخله آلمان روز دوشنبه ۱۴ میزان اعلام کرد که حکومت طالبان در افغانستان در اصول با بازگرداندن اتباع خود از آلمان از طریق پروازهای هوایی موافقت کرده است.

او افزود که برلین تنها در سطح فنی با نمایندگان حکومت طالبان در افغانستان تماس دارد و موضوعی فراتر از این نیست.

طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند.

پیش از این، وزیر داخله آلمان، الکساندر دوبرینت به روزنامه «بیلد»، اعلام کرد که برای اخراج مهاجران افغانِ مجرم، به‌صورت مستقیم با طالبان در کابل گفت‌وگو می‌کند و تأکید کرد این بازگرداندن‌ها باید به‌صورت سیستماتیک انجام شود.

آلمان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما اعتبارنامهٔ دو نمایندهٔ طالبان را در ماه جولای امسال پذیرفت و به آنها اجازه داد تا در سفارت افغانستان در برلین و قونسلگری در شهر بن کار کنند.

ادامه خبر ...

