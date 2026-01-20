رویترز: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعۀ پیش رو نشستی اضطراری درباره ایران برگزار خواهد کرد

خبرگزاری رویترز نوشت، طبق سندی که روز سه‌شنبه ۳۰ جدی منتشر شد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعۀ پیش رو نشستی اضطراری درباره ایران برگزار خواهد کرد. هدف از این نشست بررسی «خشونت نگران‌کننده» علیه معترضان اعلام شده است.

در نامه‌ای که از سوی سفیر ایسلند، اینار گونارسون، به نمایندگی از گروهی از کشورها از جمله جرمنی و بریتانیا ارسال شده و رویترز آن را مشاهده کرده است، آمده است: «برگزاری یک نشست ویژه ضروری است، زیرا وضعیت از اهمیت و فوریت بالایی برخوردار است؛ به‌ویژه به دلیل گزارش‌های معتبر درباره خشونت شدید، سرکوب معترضان و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در سراسر این کشور.»

سازمان ملل تأیید کرده است که این نشست ویژه روز جمعه برگزار می‌شود و تاکنون ۲۱ کشور از این طرح حمایت کرده‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز با محکوم‌کردن «کشتارهای گسترده و غیرقانونی»، خواستار آن شده است که هیئت تحقیق سازمان ملل، که در سال ۲۰۲۲ برای بررسی اعتراضات پیشین تشکیل شده بود، مرگ‌های اخیر را بررسی کند و بودجه بیشتری برای انجام این مأموریت دریافت کند.

هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل هنوز به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است.

با این حال، برخی دیپلمات‌ها گفته‌اند که ایران مجموعه‌ای از پاسخ‌ها را برای نمایندگی‌های مختلف ارسال کرده و در آن ادعاها درباره سرکوب را رد کرده است؛ جمهوری اسلامی ایران مدعی شده که درگیری‌ها پس از حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی این کشور آغاز شده است.

شورای امنیت سازمان ملل هفتهٔ گذشته نیز نشستی اضطراری دربارهٔ هدف قرار گرفتن معترضان در ایران برگزار کرد. با این حال، پس از اظهارات دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، دربارهٔ احتمال مداخله، برخی اعضای شورا بر لزوم پیگیری موضوع از مسیر دیپلماسی تأکید کرده بودند.

این در حالی است که نهادهای حقوق بشری خواستار اقدام شورای حقوق بشر شده‌اند، نهادی که برخلاف شورای امنیت، تحت تأثیر حق وتوی چین و روسیه نیست.