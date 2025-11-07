قرار است که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، امروز جمعه هفتم نومبر، از ویکتور اوربان، صدراعظم هنگری، در قصر سفید استقبال کند.

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، انتظار ‌می‌رود فضای گرم در جریان ملاقات حاکم باشد؛ اما در کنار روابط شخصی نزدیک این دو رهبر، فهرستی طولانی از موضوعات مورد اختلاف نیز روی میز گفت‌وگوها قرار دارد.

هرچند ترمپ و اوربان از لحاظ فکری و گفتاری متحد شمرده می‌شوند، اما در پیوند به واردات نفت روسیه در دو سوی متفاوت قرار دارند.

یکی از خواسته‌های اصلی اوربان از واشنگتن، گرفتن معافیت از محدودیت‌های امریکا بر تجارت نفت روسیه است.

ترمپ در ۳۱ اکتوبر به خبرنگاران گفت: « او {اوربان} درخواست معافیت داده است. ما هنوز آن را نپذیرفته‌ایم... ویکتور دوست من است و درخواست معافیت کرده.»