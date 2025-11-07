جهان
اختلال تخنیکی باعث تأخیر گسترده پروازها در میدان هوایی دهلی شد
در میدان هوایی دهلی هند، بیش از ۲۰۰ پرواز به دلیل مشکل تخنیکی در سیستم پیامرسانی کنترل ترافیک هوایی با تأخیر روبهرو شدهاند.
این اختلال باعث شد پرواز ها بیش از ۳۰ دقیقه تاخیر داشته باشند..
ادارهٔ میدانهای هوایی هند میگوید سیستم خودکار تهیهٔ طرح پرواز از کار افتاده و کنترلکنندگان مجبور شدهاند این کار را دستی انجام دهند. این مشکل از پنجشنبه شب آغاز شده و تیمهای تخنیکی در تلاش برای رفع آن هستند.
میانگین تأخیر پروازهای خروجی حدود ۵۵ دقیقه گزارش شده و چند پرواز بینالمللی نیز با تأخیر طولانی مواجه شدهاند؛ از جمله پرواز شرکت «آیتیای» به رم و «ورجین آتلانتیک» به لندن.
میدان هوایی دهلی یکی از پر ازدحامترین میدانهای هوایی جهان است و در سال گذشته حدود ۷۸ میلیون مسافر را جابهجا کرده است.
سهامداران تسلا با طرح یک تریلیون دالری امتیازات ماسک موافقت کردند
ایلان ماسک مدیر اجرایی شرکت تولید موترهای برقی «تسلا» با تأیید سهامداران، بزرگترین معاش و امتیاز تاریخ را دریافت کرد که ارزش آن یک تریلیون دالر است.
این طرح مشروط، توسط سرمایهگذارانی تأیید شد که به اساس برنامهٔ ماسک میخواهند شرکت تسلا را به یک قدرت بزرگ در عرصهٔ روباتیک و هوش مصنوعی تبدیل کنند. بیش از ۷۵ درصد سهامداران از این پیشنهاد حمایت کردهاند.
بر اساس این تصمیم، ماسک که پیش از این ثروتمندترین فرد جهان شناخته میشد، میتواند طی ده سال آینده تا یک تریلیون دالر سهام تسلا به دست آورد و به اولین تریلیونر جهان تبدیل شود.
اما این طرح زمانی عملی میشود که ارزش بازار تسلا به ۸.۵ تریلیون دالر برسد؛ یعنی حدود هشت برابر ارزش فعلی شرکت. علاوه بر این، ماسک باید یک میلیون «ربوتکسی» (تکسیهای بدون راننده) تولید کند، همراه با آن ۱۲ میلیون موتر دیگر بفروشد، برای سیستم رانندگی خودکار ۱۰ میلیون مشترک جذب کند، و یک میلیون روبات شبیه انسان بسازد.
رئیسجمهور ایالات متحده، امروز با صدراعظم هنگری در قصر سفید میبیند
قرار است که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، امروز جمعه هفتم نومبر، از ویکتور اوربان، صدراعظم هنگری، در قصر سفید استقبال کند.
به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، انتظار میرود فضای گرم در جریان ملاقات حاکم باشد؛ اما در کنار روابط شخصی نزدیک این دو رهبر، فهرستی طولانی از موضوعات مورد اختلاف نیز روی میز گفتوگوها قرار دارد.
هرچند ترمپ و اوربان از لحاظ فکری و گفتاری متحد شمرده میشوند، اما در پیوند به واردات نفت روسیه در دو سوی متفاوت قرار دارند.
یکی از خواستههای اصلی اوربان از واشنگتن، گرفتن معافیت از محدودیتهای امریکا بر تجارت نفت روسیه است.
ترمپ در ۳۱ اکتوبر به خبرنگاران گفت: « او {اوربان} درخواست معافیت داده است. ما هنوز آن را نپذیرفتهایم... ویکتور دوست من است و درخواست معافیت کرده.»
فیلیپو گراندی: برای نخستینبار در یک دهه، شمار پناهجویان و بیجاشدگان در جهان کم شده
فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، یواناچسیآر، میگوید برای نخستینبار در نزدیک به یک دهه، شمار پناهجویان و بیجاشدگان در جهان امسال کاهش یافته است.
گراندی روز پنجشنبه در نشست عمومی سازمان ملل گفت در پایان سال ۲۰۲۴، حدود ۱۲۳ میلیون نفر در سراسر جهان بهدلیل جنگ، درگیری و خشونت بیجا شده بودند، اما اکنون این رقم به ۱۱۷ میلیون نفر کاهش یافته است.
او افزوده است یکی از دلایل کاهش این آمار، بازگشت شمار زیادی از سوریها و افغانها به کشورهایشان است.
فیلیپو گراندی همچنین گفت که در سال جاری، تعداد زیادی از افغانها از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند، کشوری که به گفتۀ گراندی در آن موارد نقض حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، همچنان ادامه دارد.
دورهٔ کاری فیلیپو گراندی پس از ده سال، در چند هفتهٔ آینده پایان خواهد یافت.
رانندهای که موتر خود را بر یک جمعیت در فرانسه کوبید، مظنون به «افراطگرایی فردی» است
لوران نونه، وزیر داخلهٔ فرانسه امروز گفت رانندهای که موتر خود را بر یک جمعیت در غرب فرانسه کوبید، مظنون به «افراطگرایی فردی» است.
او گفته است که با توجه به برخی عوامل و اینکه مهاجم هنگام حمله شعار «اللهاکبر» سر داده، نشانههای آشکار مذهبی در پروندهٔ او دیده میشود.
اما وزیر داخله فرانسه تاکید کرد، که هنوز مشخص نیست آیا حملهٔ روز چهارشنبه انگیزهٔ مذهبی داشته یا نه.
در این حمله پنج تن در جزیرهٔ اُلرون زخمی شدند و وضعیت دو تن از آنها وخیم خوانده شده است.
مظنون ۳۵ ساله، باشندهٔ فرانسهای تبار جزیرهٔ اُلرون است.
دور سوم گفتوگوهای طالبان و پاکستان در استانبول آغاز شد
دور سوم گفتوگوهای هیئتهای طالبان و پاکستان امروز در شهر استانبول آغاز شد.
این گفتوگوها برای دو روز برنامه ریزی شده است. برخی منابع گفتهاند که در صورت نیاز، ممکن است زمان گفتوگوها تمدید شود.
در این گفتوگوها، عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان، هیئت طالبان را رهبری میکند.
عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات پاکستان هم رهبری هیئت پاکستان را به عهده دارد.
گفتوگوهای استانبول سیام آکتوبر پس از سر و صداهای زیادی با انتشار اعلامیهای مشترک به پایان رسید.
این گفتوگوها در ۲۵ آکتوبر آغاز شده بود.
در اعلامیه آمده است که هدف گفتوگوهای استانبول تحکیم آتشبسی بود که روی آن در ماه آکتوبر با میانجیگری ترکیه و قطر در شهر دوحه توافق حاصل شد.
در ادامه آمده است که در نشست استانبول تمامی طرفها بر ادامۀ آتشبس توافق کردند و در بارۀ جزئیات بیشتر در مورد چگونگی تطبیق توافق، در نشستی بحث و توافق خواهد شد که در ۶ نومبر در استانبول برگزار میشود.
ملل متحد: کشت خشخاش در افغانستان کاهش یافته، اما تولید متامفتامین زیاد شده
دفتر ملل متحد در بخش مواد مخدر و جرایم از کاهش کشت خشخاش در افغانستان، تولید تریاک و درامد دهقانان از درک فروش تریاک و افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی به ویژه متامفتامین خبر داده است.
این اداره به روز پنجشنبه، ۱۵ ماه عقرب، با پخش خبرنامهای گفت، یافتههای سروی تازهاش نشان میدهد که کشت خشخاش در افغانستان در سال ۲۰۲۵ نسبت به ۲۰۲۴ بیست درصد کاهش یافته است.
در ادامه آمده است که سال گذشته میلادی در حدود ده هزار و دو صد هکتار زمین خشخاش کشت شده است. بر اساس بیانیه، در سال ۲۰۲۴، دوازده هزار و هشت صد هکتار زمین خشخاش کشت شده بود.
در اعلامیه گفته شده که تولید مجموعی تریاک در سال ۲۰۲۵ دوصد و نود و شش تن برآورد شده که نشان دهندۀ کاهش ۳۲ درصدی در مقایسه به سال ۲۰۲۴ است.
در بیانیه آمده است که پس از فرمان هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان در مورد ممنوعیت کشت خشخاش و تولید مواد مخدر، تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی ، بویژه متامفتامین در حال افزایش است.
در ادامه آمده است که در مقایسه به ربع سوم سال ۲۰۲۳، موارد ضبط این مواد در افغانستان و کشور های اطرافش تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۵۰ در صد می رسید.
تا هنوز حکومت طالبان در این مورد تبصره نکرده است.
در بخش دیگر اعلامیه آمده است که درامد دهقانان از درک فروش تریاک ۴۶ درصد کاهش یافته است.
بر اساس بیانیه، عواید دهقانان در سال ۲۰۲۵ از این درک به ۱۳۴ میلیون کاهش یافته است، در حالی که آنها در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲۶۰ میلیون دالر عاید به دست آورده بودند.
تسماگامبتوف: افغانستان یک"تهدید جدی" برای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی باقی مانده
سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که افغانستان همچنان یک "تهدید جدی" برای امنیت کشورهای عضو این سازمان باقی مانده است.
خبرگزاری اینترفاکس از قول ایمانقلی تسماگامبتوف نوشته که روز چهارشنبه(5 نوامبر) در سیزدهمین نشست شورای امنیت کشورهای مشترک المنافع در مسکو همچنین گفته که هنوز راه طولانی برای ثبات و آرامش سیاسی در افغانستان در پیش است.
روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند.
افغانستان نیز عضو ناظر این سازمان است، ولی معلوم نیست که آیا نمایندگانی حکومت فعلی در نشست دیروز حضور داشتند، یا خیر.
حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات اخیر چیزی نگفته، اما پیش از این نیز نگرانیهای مشابه کشورهای همسایه و آسیای میانه را بی اساس خوانده بود.
احتمال دارد که تا 10 درصد پروازها، در 40 میدان بزرگ امریکا، سر از جمعه قطع شود
شان دافی وزیر ترانسپورت ایالات متحدۀ امریکا روز چهارشنبه(5 نوامبر) گفت که دستور خواهد داد تا 10 درصد پروازها در 40 میدان بزرگ این کشور سر از روز جمعه قطع شود، مگر اینکه یک توافق برای پایان دادن به تعطیلی ادارات فدرال حاصل شود.
براساس خبرگزاری رویترز، این تعطیلی ادارات فدرال که طولانی ترین تعطیلی ادارات در تاریخ امریکا است، ۱۳ هزار کنترول کنندۀ ترافیک هوایی و ۵۰ هزار مامور ادارات امنیت ترانسپورت را مجبور به کار بدون مزد کرده است. این کمبود باعث تاخیر های گستردۀ پرواز ها و اخلال در میدان های هوایی شده است.
حکومت امریکا از 40 میدان هوایی متاثر شده نام نبرده و هدف این حرکت از بین بردن فشار بالای کنترول کننده های ترافیک هوایی خوانده شده است.
تعداد تلفات سقوط طیارۀ باربری در کنتاکی به ۱۱ تن افزایش یافت
تعداد تلفات سقوط طیارۀ باربری در ایالت کنتاکی در جنوب امریکا، روز چهارشنبه به ۱۱ تن افزایش یافت و تحقیق کنندگان می گویندکه این حادثه ناشی از آتش گرفتن یکی از انجن ها و جدا شدن آن از بدنۀ طیاره، هنگام پرواز بوده است.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، طیارۀ مک دونیل دوگلاس MD-11، که توسط شرکت UPS اداره می شد و به هاوایی میرفت، روز سه شنبه اندکی بعد از حرکت از میدان هوایی بین المللی محمد علی در لویس وایل، سقوط کرد.
هیئت ملی ایمنی ادارۀ ترانسپورت که برای تحقیق در مورد این حادثه به لویس وایل فرستاده شده، به خبرنگاران گفته که تحقیقات نشان میدهد که انجن چپ طیاره در جریان پرواز از بال آن جدا می شود.
در اثر این حادثه و آتش سوزی ناشی از آن، چندین تن در زمین و سه خدمۀ پرواز آن کشته شدند.