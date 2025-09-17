شکست در برابر بنگلادیش امید افغانستان به نیمه نهایی را کمرنگ ساخت

در سومین سالگرد جان باختن مهسا امینی، دختری که مرگش سبب اعتراضات گسترده در ایران شد، تدابیر امنیتی در اطراف آرامگاهش شدید است.

مهسا امینی سه سال پیش بعد از آن که توسط ماموران گشت ارشاد به اتهام "بد حجابی" بازداشت شد، در قید پولیس درگذشت.

مهسا امینی آرامگاهی در زادگاه‌اش کردستان، به خاک سپرده و مراسم خاکسپاری او به تجمع اعتراضی پرشماری تبدیل شد.

مرگ او سبب شد تا اعتراضات گسترده، با شعار "زن زندگی آزادی" در سراسر ایران شکل بگیرد.

رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داده است که پولیس ورود مردم به قبرستانی را که مهسا امینی در آن دفن است ممنوع کرده.

در همین حال ، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران در سومین سالگرد مرگ مهسا امینی گفت که مهسا به نماد جنبش حقوق زنان در ایران و جهان تبدیل شده.

او گفته است که سه سال بعد زنان ایرانی همچنان با محدودیت‌ها و تبعیض‌های گسترده در حجاب، سلامت، ازدواج و سایر حوزه‌ها روبه‌رو هستند و برخی معترضان ۱۴۰۱ نیز هنوز اعدام می‌شوند.