خبر ها
هند در مرحلۀ چهار بهترین جام آسیایی کریکت حریفش پاکستان را شکست داد
تیم ملی کریکت هند در مرحلۀ چهار بهترین جام آسیایی کریکت ۲۰۲۵، پاکستان را با تفاوت شش ویکت شکست داد.
در بازی دیشب ۲۱ سپتمبر، هند با برنده شدن قرعه، توپ اندازی را انتخاب کرد که در نتیجه تیم پاکستان هدف ۱۷۲ دوش را برای هند تعیین کرد.
تیم هند توانست این هدف را در جریان آوور هژدهم با از دست دادن چهار بازیکن اش به دست آورد.
تیم هند پیش از این هم توانسته بود که تیم پاکستان را در مرحله گروهی این جام شکست دهد.
رقابت های جام کریکت بیست آووره آسیایی در نهم سپتمبر با اشتراک هشت تیم آغاز شد.
تیم های، هند، پاکستان، امارات متحده عرب و عمان در گروه A این جام و تیم های افغانستان، سریلانکا، بنگلادیش و هانک کانگ در گروه B این جام با هم مقابل شدند.
از میان این تیم ها، هند، پاکستان، بنگلادیش و سریلانکا در مرحلۀ چهار بهترین انتخاب شدند.
بازی نهایی این جام در ۲۸ سپتمبر برگزار خواهد شد.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
زوج بریتانیایی پس از آزادی از بند طالبان: هیچگاه دلیل بازداشتمان گفته نشد
زن و شوهری بریتانیایی که بهتازهگی از اسارت طالبان آزاد شدهاند، میگویند که از اعدام هراس داشتند.
پیتر رینولدز، ۸۰ ساله، و همسرش باربی، ۷۶ ساله، پس از نزدیک به هشت ماه نگهداری در بند طالبان در افغانستان آزاد شده و روز شنبه با خانوادهٔ خود در بریتانیا یکجا شدند. آنان گفتهاند که در این مدت پیوسته بیم داشتند که ممکن طالبان آنان را اعدام کنند.
این زوج تاکید کرده که طالبان هیچگاه برایشان توضیح نداده بودند که به چه دلیلی بازداشت شدهاند.
پیتر در گفتگو با «سندی تایمز» که ۲۱ سپتمبر منتشر شد، گفته است که آنان فکر میکردند هرگز آزاد نخواهند شد.
باربی نیز به این روزنامه گفته که طالبان هنگام انتقال آنان به میدان هوایی کابل هیچ توضیحی نداده و آنان تصور میکردند که برای تداوی به جایی برده میشوند.
این زوج بریتانیایی که یک برنامهٔ کمک آموزشی را در افغانستان پیش میبردند، در اول فبروری امسال همراه با مترجمشان (جویا) و یک دوست امریکایی به نام (فای هال) هنگام بازگشت به خانهٔ خود در ولایت بامیان بازداشت شدند.
فای هال، در ماه مارچ پس از مذاکراتی که به میانجیگری مقامات قطری انجام شد، آزاد شد، اما سرنوشت مترجم افغان این زوج هنوز روشن نیست.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجهٔ حکومت طالبان، جمعه گذشته گفت که این زوج بریتانیایی، قوانین افغانستان را نقض کرده و پس از تکمیل روند قانونی آزاد شدهاند، اما جزئیات بیشتری در مورد جرمی که بهخاطر آن بازداشت شده بودند، ارائه نکرد.
شبکهٔ مشارکت سیاسی زنان افغان: طالبان ۶۰۰ کتاب، عمدتاً نوشتهٔ زنان، را ممنوع کردند
شبکهٔ مشارکت سیاسی زنان افغان، اقدام اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کتابهای نوشتهشده توسط زنان همچنان بستن مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتونها بهروی دختران و زنان را بهشدت محکوم کرده است.
این شبکه روز یکشنبه، ۲۱ سپتمبر، در اعلامیهای هشدار داد که این اقدامات، آیندهٔ نسل جوان افغانستان را بهطور جدی تهدید میکند.
بهگفتهٔ این شبکه، بیش از ۶۰۰ کتاب که بسیاری از آنها توسط زنان نوشته شده، از سوی طالبان «در تضاد با شریعت اسلامی» پنداشته شده و بهطور رسمی ممنوع اعلام شده اند.
طالبان همچنان دروس آموزشهای جنسیتی و حقوق بشر را در افغانستان متوقف کردهاند و بهدلیل اختلال در آموزش آنلاین ناشی از قطع خدمات اینترنتی در چندین ولایت، هزاران دانشآموز دختر نیز از آموزش محروم شدهاند.
شبکهٔ مشارکت سیاسی زنان افغان، از جامعهٔ بینالمللی میخواهد تا به این نقض حقوق بشر توجه جدی نموده و اقدامات فوری را برای فراهمسازی راههای بدیل آموزشی برای دختران و زنان در افغانستان روی دست گیرد.
دبلیواچاو: بیماریهای غیرساری ۴۳ درصد مرگومیر در افغانستان را تشکیل میدهند
سازمان صحی جهان (WHO) اعلام کرده است که امراض غیرساری (NCDs) بالای سیستم صحی افغانستان فشار شدید وارد میکند.
این سازمان در گزارشی که روز یکشنبه، ۲۱ سپتمبر، در وبسایت خود نشر کرد، بیماریهای قلبی، شکر، سرطان و بیماریهای مزمن شش را بهعنوان نمونه یاد کرده و افزوده است که این بیماریها ۴۳ درصد مرگومیر در کشور را تشکیل میدهند.
سازمان صحی جهان میگوید این رقم تا سال ۲۰۳۰ ممکن ۶۰ درصد افزایش یابد.
به گفتهٔ این سازمان، مصرف مواد مخدر در میان زنان و حوادث ترافیکی نیز این فشار را بیشتر ساخته است.
همچنان این سازمان تاکید کرده است که هزاران خانواده برای مدت طولانی منتظر درمان هستند و دسترسی به خدمات حیاتی، بهویژه در مناطق روستایی، اغلب دشوار میباشد.
براساس آمار سازمان صحی جهان، سالانه بیش از ۴۰ هزار نفر در افغانستان تنها بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی جان میدهند و این وضعیت افغانستان را در زمرهٔ کشورهایی قرار داده است که بیشترین میزان مرگومیر ناشی از سن را دارند.
قرار است بریتانیا فلسطین را به عنوان «دولت» به رسمیت بشناسد
بی بی سی گزارش کرده که قرار است کی یر استارمر، صدراعظم بریتانیا، ناوقت امروز فلسطین را بهعنوان یک دولت به رسمیت بشناسد.
وزارت امور خارجه پرتگال نیز اعلام کرده که امروز اقدام مشابهی انجام خواهد داد.
قرار است چند کشور دیگر هم همزمان با آغاز مجمع عمومی سازمان ملل، بهمنظور فشار بر اسرائیل در جنگ غزه، اقدام مشابه انجام دهند.
اسرائیل و آمریکا میگویند تصمیم بریتانیا برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین، هدیهای دیپلماتیک به حماس است. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می شناسند. در حمله حماس در جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۱ نفر گروگان گرفته شدند.
طالبان در واکنش به اظهارات ترامپ: استقلال افغانستان اولویت اصلی است
حکومت طالبان گفته خواهان روابط مثبت با همه کشورها است و در مذاکرات با امریکا روشن شده که حفظ استقلال و تمامیت ارضی اولویت اصلی باقی میماند.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان این سخنان را روز یکشنبه ۳۰ سنبله در بیانیهای در ایکس در واکنش رسمی به سخنان رئیسجمهور امریکا، دونالد ترامپ، درباره باز پس گیری پایگاه هوایی بگرام، بیان کرد.
ترمپ روز شنبه در شبکهٔ تروت سوشل نوشت: «اگر افغانستان پایگاه بگرام را به کسانی که آن را ساختهاند، یعنی ایالات متحده، دوباره ندهد، چیزهای بدی اتفاق خواهد افتاد.» ترمپ چند بار دیگر هم خواستار بازپسگیری بگرام شده است.
طالبان در بیانیه خود از واشنگتن خواستند تا به تعهدات خود در چارچوب توافق دوحه پایبند بماند و از تکرار آنچه «تجربههای ناکام گذشته» خواندند، خودداری کند.
توافقنامه دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۱ امضا شد، اما پیش از این بارها طالبان و ایالات متحده یکدیگر را به نقض این توافق متهم کردهاند.
کاخ سفید: امریکاییها شش کرسی از هفت کرسی هیئتمدیره تیکتاک در امریکا را خواهند داشت
کاخ سفید میگوید توافق میان امریکا و چین درباره آینده «تیکتاک» شامل آن خواهد بود که امریکاییها شش کرسی از هفت کرسی هیئتمدیره ناظر بر فعالیتهای این اپلیکیشن ویدئوی کوتاه در ایالات متحده را در اختیار داشته باشند.
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، روز شنبه ۲۹ سنبله به شبکه فاکسنیوز گفت: «هیئتمدیرهای که بر فعالیت این اپلیکیشن در ایالات متحده نظارت خواهد کرد، هفت کرسی خواهد داشت که شش کرسی آن متعلق به امریکاییها خواهد بود.»
او افزود این توافق میتواند «در روزهای آینده» امضا شود.
ایالات متحده به دلایل امنیت ملی به شدت تلاش کرده است تا کنترل فعالیتهای تیکتاک در امریکا را از دست شرکت اصلی چینی آن، «بایتدنس»، خارج کند.
در دوران ریاستجمهوری جو بایدن، کنگرس امریکا قانونی تصویب کرد که بر اساس آن بایتدنس موظف است بخش امریکایی خود را بفروشد یا با ممنوعیت فعالیت در امریکا مواجه شود. دیوان عالی امریکا نیز اعمال محدودیت بر آن را تأیید کرده بود.
تیراندازی در یک کلوب شبانه در نیوهمپشایر؛ یک نفر کشته شد
در نتیجۀ تیراندازی در یک کلوب شبانه در منطقۀ نشوا در ایالت نیوهمپشایر شنبه یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جان فورمیلا، لوی سارنوال نیوهمپشایر، و کوین رورک، رئیس پولیس نشوا، گفتهاند که یک مرد بزرگسال در این تیراندازی در کلوب اسکای میدو کانتری کشته شده است.
به گفتۀ مقامها، مظنون، نیز یک مرد بزرگسال است و در محل رویداد بازداشت شده است.
مقامها افزودهاند که گزارشهای ابتدایی در مورد دست داشتن دو تن در این تیراندازی نادرست است.
پیتر هنکلی، معاون ارشد لوی سارنوال نیوهمپشایر از آغاز تحقیقات برای روشن شدن انگیزهٔ حمله خبر داده است.
هند و پاکستان امروز در جام آسیایی کریکت روبهرو میشوند
در چارچوب رقابتهای جام آسیایی کریکت، امروز هند و پاکستان با هم بازی میکنند.
این بازی در ورزشگاه کریکت دبی هفت شام به وقت کابل آغاز میشود.
هند، پاکستان، سریلانکا و بنگلهدیش به مرحلهٔ چهار تیم برتر جام آسیایی راه یافتند، اما افغانستان، امارات متحدهٔ عربی، عمان و هانگکانگ از این رقابتها حذف شدند.
در رقابتهای چهار تیم برتر، پاکستان و سریلانکا سهشنبه، بنگلهدیش و هند چهارشنبه، بنگلهدیش و پاکستان پنجشنبه و هند و سریلانکا جمعه با هم روبهرو خواهند شد.
بازی نهایی این مسابقات در ۲۸ سپتمبر برگزار خواهد شد.
رئیسجمهور اوکراین خواهان اقدامات «قوی» واشنگتن علیه روسیه شد
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین خواهان اقدامات «قوی» واشنگتن علیه روسیه شد.
این پس از آنست که اتحادیهٔ اروپا به تصویب تحریمهای بیشتر علیه کرملین نزدیک شد.
همزمان با این، تنشها بر فراز آسمان جناح شرقی ناتو افزایش یافته است.
زلنسکی در ۲۰ سپتمبر همچنان گفت که انتظار دارد هفتهٔ آینده در حاشیهٔ هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل با رئیسجمهور دونالد ترمپ دیدار کند.
واشنگتن هنوز ملاقات رو در رو را تایید نکرده است.
در ۲۰ سپتمبر، جتهای جنگی پولند و دیگر کشورهای ناتو به پرواز درآمدند. این در حالی است که روسیه حمله گستردهٔ دیگر با طیارههای بیسرنشین و راکت بر اوکراین انجام داد.
در نتیجۀ این حمله دستکم سه غیرنظامی کشته شدند.
کشورهای ناتو به تازگی بخاطر ورود طیارههای روسیه به حریم هوایی استونیا ابراز خشم کردند.
همچنان پیش از این طیارههای بیسرنشین روسیه وارد حریمهای هوایی پولند و رومانیا نیز شده بودند.