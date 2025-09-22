هند در مرحلۀ چهار بهترین جام آسیایی کریکت حریفش پاکستان را شکست داد

تیم ملی کریکت هند در مرحلۀ چهار بهترین جام آسیایی کریکت ۲۰۲۵، پاکستان را با تفاوت شش ویکت شکست داد.

در بازی دیشب ۲۱ سپتمبر، هند با برنده شدن قرعه، توپ اندازی را انتخاب کرد که در نتیجه تیم پاکستان هدف ۱۷۲ دوش را برای هند تعیین کرد.

تیم هند توانست این هدف را در جریان آوور هژدهم با از دست دادن چهار بازیکن اش به دست آورد.

تیم هند پیش از این هم توانسته بود که تیم پاکستان را در مرحله گروهی این جام شکست دهد.

رقابت های جام کریکت بیست آووره آسیایی در نهم سپتمبر با اشتراک هشت تیم آغاز شد.

تیم های، هند، پاکستان، امارات متحده عرب و عمان در گروه A این جام و تیم های افغانستان، سریلانکا، بنگلادیش و هانک کانگ در گروه B این جام با هم مقابل شدند.

از میان این تیم ها، هند، پاکستان، بنگلادیش و سریلانکا در مرحلۀ چهار بهترین انتخاب شدند.

بازی نهایی این جام در ۲۸ سپتمبر برگزار خواهد شد.