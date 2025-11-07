لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
جمعه ۱۶ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۱۰:۱۴

خبر ها

رئیس‌جمهور ایالات متحده، امروز با صدراعظم هنگری در قصر سفید می‌بیند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (راست) ویکتور اوربان، صدراعظم هنگری (چپ) عکس آرشیف
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده (راست) ویکتور اوربان، صدراعظم هنگری (چپ) عکس آرشیف

قرار است که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، امروز جمعه هفتم نومبر، از ویکتور اوربان، صدراعظم هنگری، در قصر سفید استقبال کند.

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، انتظار ‌می‌رود فضای گرم در جریان ملاقات حاکم باشد؛ اما در کنار روابط شخصی نزدیک این دو رهبر، فهرستی طولانی از موضوعات مورد اختلاف نیز روی میز گفت‌وگوها قرار دارد.

هرچند ترمپ و اوربان از لحاظ فکری و گفتاری متحد شمرده می‌شوند، اما در پیوند به واردات نفت روسیه در دو سوی متفاوت قرار دارند.

یکی از خواسته‌های اصلی اوربان از واشنگتن، گرفتن معافیت از محدودیت‌های امریکا بر تجارت نفت روسیه است.

ترمپ در ۳۱ اکتوبر به خبرنگاران گفت: « او {اوربان} درخواست معافیت داده است. ما هنوز آن را نپذیرفته‌ایم... ویکتور دوست من است و درخواست معافیت کرده.»

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

تیم ملی فوتسال افغانستان فردا با مراکش به میدان می‌رود

اعضای تیم ملی فوتسال افغانستان و همراه با مقامات حکومت طالبان پس از تساوی با ایران
اعضای تیم ملی فوتسال افغانستان و همراه با مقامات حکومت طالبان پس از تساوی با ایران

قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان فردا شنبه در چارچوب رقابت‌های «همبستگی کشور های اسلامی» با مراکش به میدان برود.

این بازی‌ها در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی جریان دارد.

تیم افغانستان در گروه B با تاجیکستان، مراکش و ایران هم‌گروه است.

افغانستان در بازی نخستش در این رقابت‌ها سه‌شنبه تاجیکستان را با نتیجهٔ ۹ - ۵ شکست داد و بازی روز گذشته‌اش با ایران ۲ بر ۲ مساوی تمام شد.

در رقابت‌های «همبستگی کشور های اسلامی» بیش از ۳ هزار ورزشکار از ۵۷ کشور اسلامی در ۱۹ رشتهٔ مختلف با هم رقابت می‌کنند.

ادامه خبر ...

فیلیپو گراندی: برای نخستین‌بار در یک دهه، شمار پناهجویان و بیجاشدگان در جهان کم شده

فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان

فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، یو‌ان‌اچ‌سی‌آر، می‌گوید برای نخستین‌بار در نزدیک به یک دهه، شمار پناهجویان و بیجاشدگان در جهان امسال کاهش یافته است.

گراندی روز پنج‌شنبه در نشست عمومی سازمان ملل گفت در پایان سال ۲۰۲۴، حدود ۱۲۳ میلیون نفر در سراسر جهان به‌دلیل جنگ، درگیری و خشونت بی‌جا شده بودند، اما اکنون این رقم به ۱۱۷ میلیون نفر کاهش یافته است.

او افزوده است یکی از دلایل کاهش این آمار، بازگشت شمار زیادی از سوری‌ها و افغان‌ها به کشورهایشان است.

فیلیپو گراندی همچنین گفت که در سال جاری، تعداد زیادی از افغان‌ها از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شده‌اند، کشوری که به گفتۀ گراندی در آن موارد نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، همچنان ادامه دارد.

دورهٔ کاری فیلیپو گراندی پس از ده سال، در چند هفتهٔ آینده پایان خواهد یافت.

ادامه خبر ...

استانبول امروز نیز محل برگزاری دور سوم گفت‌وگوهای طالبان و پاکستان است

ترکیه - استانبول
ترکیه - استانبول

شهر استانبول امروز نیز محل برگزاری دور سوم گفت‌وگوهای طالبان و پاکستان است.

این دور گفت‌وگوها روز گذشته با میانجی‌گری ترکیه و قطر آغاز شد.

در روز نخست گفت‌وگوها طالبان افغان پاکستان را متهم کردند که بر ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت قندهار شلیک کرده است.

وزارت اطلاعات پاکستان این اتهام را رد کرده و گفته طالبان نخست بر نیروهای پاکستان حمله کردند و آنان هم پاسخ داده‌اند.

اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مذاکرات در ترکیه روان بود که پاکستان شلیک کرد. او افزوده است که دلیل این حملۀ پاکستان را نمی‌دانند.

در عین حال، برخی منابع گفته‌اند که در جریان گفت‌وگوهای دیروز در استانبول، طرف پاکستانی طرحی به طالبان ارائه کرده است. جزئیات این طرح هنوز رسانه‌ای نشده است.

دومین دور گفت‌وگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستان از ۲۵ تا ۳۰ اکتوبر در استانبول برگزار شده بود، که در آن توافق شد آتش‌بس ادامه یابد و دور بعدی مذاکرات در ۶ نومبر آغاز شود.

ادامه خبر ...

آریانا سعید نامزد جایزۀ موسیقی هالیوود شد

آریانا سعید، آوازخوان افغان - تصویر از سال ۲۰۲۲
آریانا سعید، آوازخوان افغان - تصویر از سال ۲۰۲۲

آریانا سعید، هنرمند سرشناس افغان نامزد یکی از معتبر ترین جوایز موسیقی در هالیوود شده است.

برگزار کننده های مراسم جوایز (Hollywood Music in Media Awards) امروز پنجشنبه اعلان کردند که آهنگ آریانا سعید به نام "به امید باور داریم" نامزد یکی از جوایز امسال شده است.

این آهنگ به طور مشترک توسط آریانا سعید، جیف بیل و جوآن بیل ساخته و توسط آریانا سعید و گروه موسوم به "کورَس نوجوانان بروکلین" اجرا شده است.

"جوایز موسیقی رسانه های هالیوود" همه ساله به هنرمندان برجستۀ جهان اهدا می‌شود.

قرار است مراسم اهدای این جوایز امسال در ۱۹ نومبر برگزار شود.

در کنار آریانا سعید، هنرمندان مطرح جهان، از جمله ای. آر. رحمان از هندوستان، نیز اجرا خواهند کرد.

ادامه خبر ...

همزمان با آغاز گفت‌وگوها در استانبول، بر اساس گزارش‌ها نیروهای پاکستان امروز بر ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت قندهار حمله کردند

یک نظامی طالبان در گذرگاه اسپین‌بولدک در ولایت کندهار
یک نظامی طالبان در گذرگاه اسپین‌بولدک در ولایت کندهار

 شبکۀ خصوصی طلوع نیوز به نقل از منابع گزارش داده است که نیروهای پاکستان حوالی ساعت ۵ امروز با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین بر نیروهای مرزی طالبان در اسپین‌بولدک حمله کردند.

به گفتۀ منابع، در نتیجۀ حملات هاوان یک مارکیت تجارتی در اسپین‌بولدک هدف قرار گرفته است.

این در حالیست که دور سوم گفت‌وگوهای طالبان و پاکستان امروز در استانبول آغاز شد.

این گفت‌وگوها برای دو روز برنامه‌ریزی شده است.

برخی منابع گفته‌اند که در صورت نیاز، ممکن است زمان گفت‌وگوها تمدید شود.

عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان، هیئت طالبان را رهبری می‌کند.

عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات پاکستان هم رهبری هیئت پاکستان را به عهده دارد.

گفت‌وگوهای استانبول که در ۲۵ آکتوبر آغاز شده بود، سی‌ام آکتوبر با انتشار اعلامیه‌ای مشترک به پایان رسید.

ادامه خبر ...

راننده‌ای که موتر خود را بر یک جمعیت در فرانسه کوبید، مظنون به «افراط‌گرایی فردی» است

لوران نونه، وزیر داخلهٔ فرانسه
لوران نونه، وزیر داخلهٔ فرانسه

لوران نونه، وزیر داخلهٔ فرانسه امروز گفت راننده‌ای که موتر خود را بر یک جمعیت در غرب فرانسه کوبید، مظنون به «افراط‌گرایی فردی» است.

او گفته است که با توجه به برخی عوامل و این‌که مهاجم هنگام حمله شعار «الله‌اکبر» سر داده، نشانه‌های آشکار مذهبی در پروندهٔ او دیده می‌شود.

اما وزیر داخله فرانسه تاکید کرد، که هنوز مشخص نیست آیا حملهٔ روز چهارشنبه انگیزهٔ مذهبی داشته یا نه.

در این حمله پنج تن در جزیرهٔ اُلرون زخمی شدند و وضعیت دو تن از آن‌ها وخیم خوانده شده است.

مظنون ۳۵ ساله، باشندهٔ فرانسه‌ای تبار جزیرهٔ اُلرون است.

ادامه خبر ...

دور سوم گفت‌وگوهای طالبان و پاکستان در استانبول آغاز شد

ترکیه - استانبول
ترکیه - استانبول

دور سوم گفت‌وگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستان امروز در شهر استانبول آغاز شد.

این گفت‌وگوها برای دو روز برنامه ریزی شده است. برخی منابع گفته‌اند که در صورت نیاز، ممکن است زمان گفت‌وگوها تمدید شود.

در این گفت‌وگوها، عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان، هیئت طالبان را رهبری می‌کند.

عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات پاکستان هم رهبری هیئت پاکستان را به عهده دارد.

گفت‌وگوهای استانبول سی‌ام آکتوبر پس از سر و صداهای زیادی با انتشار اعلامیه‌ای مشترک به پایان رسید.

این گفت‌وگوها در ۲۵ آکتوبر آغاز شده بود.

در اعلامیه آمده است که هدف گفت‌وگوهای استانبول تحکیم آتش‌بسی بود که روی آن در ماه آکتوبر با میانجی‌گری ترکیه و قطر در شهر دوحه توافق حاصل شد.

در ادامه آمده است که در نشست استانبول تمامی طرف‌ها بر ادامۀ آتش‌بس توافق کردند و در بارۀ جزئیات بیشتر در مورد چگونگی تطبیق توافق، در نشستی بحث و توافق خواهد شد که در ۶ نومبر در استانبول برگزار می‌شود.

ادامه خبر ...

پایان بازی‌ تیم‌های ملی فوتسال؛ افغانستان ۲ -۲ ایران

اعضای تیم فوتسال افغانستان
اعضای تیم فوتسال افغانستان

بازی تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و ایران با نتیجۀ ۲-۲ پایان یافت.

افغانستان در دومین مسابقه‌اش در سلسلۀ رقابت‌های «همبستگی کشور های اسلامی» امروز به مصاف ایران رفت.

این بازی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار شد.

افغانستان به روز شنبه به مصاف مراکش خواهد رفت.

افغانستان به روز سه‌شنبه، ۱۳ ماه عقرب تاجیکستان را ۹ - ۵ مغلوب کرد.

افغانستان در گروه B با تاجیکستان، مراکش و ایران هم‌گروه است.

تیم فوتسال زیر سن ۱۷ سال افغانستان اخیراً در مسابقات آسیایی جوانان، قهرمان شد.

ادامه خبر ...

پایان نیمۀ نخست بازی فوتسال؛ افغانستان ۱ -۲ ایران

اعضای تیم فوتسال افغانستان
اعضای تیم فوتسال افغانستان

تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین مسابقه‌اش در سلسلۀ رقابت‌های «همبستگی کشور های اسلامی» امروز به مصاف ایران رفت.

نیمۀ نخست بازی میان دو تیم با نتیجۀ ۲-۱ به نفع ایران در ریاض، پایتخت عربستان سعودی به پایان رسید.

افغانستان به روز سه‌شنبه، ۱۳ ماه عقرب تاجیکستان را ۹ - ۵ مغلوب کرد.

افغانستان در گروه B با تاجیکستان، مراکش و ایران هم‌گروه است.

تیم فوتسال زیر سن ۱۷ سال افغانستان اخیراً در مسابقات آسیایی جوانان، قهرمان شد.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG