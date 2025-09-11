جام کریکت ۲۰ آووره آسیایی: در بازی سوم این جام امروز بنگلادیش و هانک کانگ مقابل میشوند

وزارت دفاع حکومت طالبان، سقوط یک هلیکوپتر در ولسوالی تولک ولایت غور را تایید کرد.

در اعلامیه‌ای این وزارت که دیشب ۱۹ سنبله در شبکه ایکس، توییتر سابق نشر شد، آمده است که عصر چهارشنبه یک هلیکوپتر قوای هوایی طالبان که به سمت ولسوالی تولک ولایت غور در حرکت بود هنگام برخاستن به دلیل برخی مشکلات تخنیکی با کوه برخورد کرد.

در اعلامیه همچنان آمده که این هلیکوپتر شماری از مسئولین طالبان را انتقال میداد که همه سرنشنان آن از این رویداد جان به سلامت بردند و به کسی آسیب نرسیده است.

پیش از این، منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که این هلیکوپتر پس از بازدید هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان، حیات‌الله مبارک، والی غور، و چند مقام دیگر از معدن سرب منطقه نعل‌بندان ولسوالی تولک، هنگام بازگشت به شهر فیروزکوه دچار سانحه هوایی شد.

به گفته این منابع، سه پیلوت و دو عمله هلیکوپتر زخمی شده‌اند، اما دیگر سرنشینان آسیبی ندیده‌اند.