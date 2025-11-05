در اثر حمله جنگجویان اسلام گرا بر یک پایگاه در نایجریا، چهارده عسکر زخمی شدند

تعداد تلفات سقوط طیارۀ باربری در ایالت کنتاکی در جنوب امریکا، روز چهارشنبه به ۱۱ تن افزایش یافت و تحقیق کنندگان می گویندکه این حادثه ناشی از آتش گرفتن یکی از انجن ها و جدا شدن آن بدنۀ طیاره، هنگام پرواز بوده است.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، طیارۀ مک دونیل دوگلاس MD-11، که توسط شرکت UPS اداره می شد و به هاوایی میرفت، روز سه شنبه اندکی بعد از حرکت از میدان هوایی بین المللی محمد علی در لویس وایل، سقوط کرد.

هیئت ملی ایمنی ادارۀ ترانسپورت که برای تحقیق در مورد این حادثه به لویس وایل فرستاده شده، به خبرنگاران گفته که تحقیقات نشان میدهد که انجن چپ طیاره در جریان پرواز از بال آن جدا می شود.

در اثر این حادثه و آتش سوزی ناشی از آن، چندین تن در زمین و سه خدمۀ پرواز آن کشته شدند.